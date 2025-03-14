Alexander Djiku: Penaltılar biraz şans işi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Glasgow Rangers'a elenen Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, karşılaşmayı değerlendirdi.

REKLAM advertisement1

"PENALTILAR BİRAZ ŞANS İŞİ"

Djiku, "İlk maç sonrası bu maça çok iyi hazırlandık. Maç esnasında çok efor sarf ettik, her şeyi ortaya koyduk. İki gol bulduk. Aslında sonrasında da goller bulabilirdik, penaltıya gitmeden turlayabilirdik. Penaltılarda elenmiş olduk. İnanmaya hep devam ettik. Penaltılar biraz şans işi, piyango. Üzüldük elendiğimiz için. Bugün takım olarak her şeyimizi ortaya koyduk." dedi.

Alexander Djiku, Rangers ile oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 kaybettiği maçta tek golü atan isimdi.