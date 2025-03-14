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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Alexander Djiku: Penaltılar biraz şans işi - Futbol Haberleri

        Alexander Djiku: Penaltılar biraz şans işi

        Fenerbahçe'nin stoperi Alexander Djiku, penaltılarda 3-2 yenilerek Avrupa'dan elendikleri Glasgow Rangers maçının ardından yaptığı açıklamada, "Penaltılar biraz şans işi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 02:42 Güncelleme: 14.03.2025 - 02:42
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        "Penaltılar biraz şans işi"
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        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Glasgow Rangers'a elenen Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "PENALTILAR BİRAZ ŞANS İŞİ"

        Djiku, "İlk maç sonrası bu maça çok iyi hazırlandık. Maç esnasında çok efor sarf ettik, her şeyi ortaya koyduk. İki gol bulduk. Aslında sonrasında da goller bulabilirdik, penaltıya gitmeden turlayabilirdik. Penaltılarda elenmiş olduk. İnanmaya hep devam ettik. Penaltılar biraz şans işi, piyango. Üzüldük elendiğimiz için. Bugün takım olarak her şeyimizi ortaya koyduk." dedi.

        Alexander Djiku, Rangers ile oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 kaybettiği maçta tek golü atan isimdi.

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