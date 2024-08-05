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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Alexander Djiku'dan Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler - Fenerbahçe Haberleri

        Alexander Djiku'dan Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler

        Fenerbahçe'nin Ganalı defans oyuncusu Alexander Djiku, Fransız basını L'Equipe'e açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 11:56 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:14
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        Djiku'dan Mourinho itirafı!
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        Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Alexander Djiku, Fransız basınından L'Equipe'e gündeme dair açıklamalarda bulundu.

        "YILDIZIMIZ JOSE MOURINHO"

        "Takımın yıldızı açıkçası Jose Mourinho. Her şeyi kontrol ediyor, tüm detaylar konusunda titiz, duran toplar vs. Antrenman sonunda hepimiz penaltı atıyoruz. Fark yaratabilecek küçük detaylar üzerinde çalışıyoruz. Varlığını, tecrübesini hissediyorsunuz."

        "DÜNYANIN EN İYİ ANTRENÖRÜ"

        "Jose Mourinho, bizimle sık sık konuşuyor, savunma ve hücumdaki beklentileri konusunda çok titiz. Takım içinde sağlıklı bir rekabet var, hoca hazırlık döneminde herkese şans verdi. Atletik ve fiziksel olarak çok çalıştık hazırlık döneminde, uzun seanslarımız oldu. Fiziksel olarak iyi bir duruma gelmeye başlıyoruz. Mourinho, dünyanın en iyi antrenörü. Porto (2004) ve Inter (2010) ile Şampiyonlar Ligi'ni, Manchester United (2017) ile Avrupa Ligi'ni, Roma (2022) ile de Konferans Ligi'ni kazandı. Çalıştırdığı her takımla kazanmayı başardı. Bize de bu kazanma kültürünü aşılıyor. Gerçek bir lider olduğunu hissediyorsunuz."

        "KADROMUZ ÇOK İYİ"

        "Edin Dzeko, Fred, Dusan Tadic gibi çok sayıda deneyimli oyuncumuz var... Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin gibi oyuncular da katıldı aramıza. 38 oyuncudan oluşan geniş bir kadromuz var ve her pozisyonda en az 2 oyuncumuz bulunuyor. Ancak asıl gücümüz teknik direktörümüz. Kompakt bir blok istiyor. Toplu ya da topsuz oynarken esnek bir sistemimiz var; topsuzken 4'lü, topa sahipken 3'lü oynuyoruz. Daha iyi olmak için kendimizi daha çok geliştirmemiz gerekiyor."

        "KADIKÖY'DE BİZİ İTECEK BİR GÜÇ VAR"

        "Geçen yıl, Konferans Ligi yarı finalinde Lille ile karşılaşabiliriz diye düşünüyorduk ama çeyrek finalde penaltılarda Olympiakos'a elendik (Lille de Aston Villa'ya elenmişti). Daha erken gerçekleşen bir karşılaşma olabilirdi. Strasbourg’da oynadığım dönem Valenciennes'nin Hainaut Stadyumu’nda oynama fırsatım olmuştu, ancak Lille’in burada oynayacak olması hiçbir şeyi değiştirmez, sonuçta taraftarları da burada olacak, kolay bir maç olmayacak. Biz sahamızda her zaman kapalı gişe oynuyoruz ve inanılmaz bir atmosfer oluyor. Bu sebeple, kazanmamız için Kadıköy’de bizi itecek bir güç olacağını söyleyebilirim. Bu bizim açımızdan gerçekten iyi bir şey."

        "YOLUMUZ ZOR AMA KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

        "Jonathan David çok yetenekli ve saha içinde harika hareket eden bir isim. Derinlemesine koşularda da çok etkili. Jonathan David’li Lille ile onsuz Lille iki farklı takım. Yine de rakip konusunda Lille veya başka bir takım olsun, özel bir tercihimiz yoktu. Yol zor olacak ama biz kendimize güveniyoruz"

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