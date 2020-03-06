Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, Instagram hesabından sarı-lacivertli takımda forma giydiği dönemden bir fotoğraf paylaştı. Çocuklarını kucağına aldığı şampiyonluk kutlamalarında bir kare paylaşan Alex'in fotoğrafına beğeni yağdı.

Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktör adayları arasında gösteriliyor. Alex'in paylaştığı fotoğrafın altına Fenerbahçeli taraftarlardan mesaj yağdı.