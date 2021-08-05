Alex Teixeira imzaya geliyor

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Alex Teixeira'nın pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor. Brezilyalı 10 numara ile sezon başına 2.3 milyon Euro garanti ücret üzerinden 2+1 yıllık mukavele imzalanacak.

Shaktar Donetsk'te yıldızı parlayan Alex Teixeria, oldukça yüksek bir bonservis bedeliyle Çin Ligi'ne transfer olmuştu. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, kariyerinde oynadığı 428 maçta, 172 gol atıp, 72 asist yaptı.