Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler'e eski 10 numara Alex de Souza'dan tebrik geldi! Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 yenerken mücadeleye 68. dakikada giren Arda Güler iki gol atarak geceye damga vurmuştu. Özellikle ilk golü Alex de Souza'nın attığı golleri andıran genç futbolcuya idolünden de tebrik geldi.

Arda Güler ise Alex'in paylaşımını alıntılayarak "Desteğin benim için çok önemli teşekkürler kaptan" yanıtını verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alex de Souza "10 numara... Bravo Arda Güler" ifadelerini kullanırken alkış emojisi ekledi.