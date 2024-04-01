Alevlerin arasında yaşamını yitirdi
Aydın'ın Germencik ilçesinde Muharrem Com ait müstakil bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
İHA'nın haberine göre; evden alevlerin yükseldiğini gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: AA
Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.
Fotoğraf: AA
Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yatalak olduğu öğrenilen Dilek Com (46) alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Com’un cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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