İHA

Olay, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi 2850 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenmeyen bir nedenle park halindeki hafif ticari araç alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar alev topuna dönen aracın başında itfaiye ekiplerini beklediği sırada, araç bir anda hareket etmeye başladı.

Araç, bir süre yol aldıktan sonra bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Duvarın hemen yanındaki bir ağaç da alevlerin sıçramasıyla yanmaya başladı. Alev topuna dönen aracın hareket ettiğini gören vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.