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        Alev aldı, yolcular son anda kurtuldu

        Mersin'de seyir halindeki bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüsten yolcular son anda tahliye edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 18:31 Güncelleme: 17.05.2025 - 18:32
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        Alev aldı, yolcular son anda kurtuldu
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        İHA'nın haberine göre; olay, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'ndaki Şehir Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.'nin kullandığı İnan turizme ait yolcu otobüsü, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden yanmaya başladı.

        Alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, soğukkanlılığını koruyarak otobüsü hemen durdurdu ve yolcuları hızla tahliye etti. Bu sırada otobüs alev topuna döndü.

        Sürücü ve çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine 4 dakika içerisinde bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Toroslar ve Merkez itfaiye ekipleri geldi. Alevlere 3 ayrı koldan müdahale eden itfayiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Otobüsün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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