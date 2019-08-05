Yazar Alev Alatlı, Habertürk TV’de Büyük Sorular programında Veyis Ateş’in konuğu oldu. 11 cildi bulacak "Nasihatname" serisinin ilk iki cildi "America the Beautiful, Fesüphanallah!" ve "All American He-Man, Hafazanallah!" ile okurlarının karşısına çıkan Alatlı’nın sözleri sosyal medyada ses getirdi. Alatlı’nın tamamını aşağıdaki videoda izleyebileceğiniz açıklamalarından satırbaşları:

"ROL MODELİ KAYBETTİK"

- Zihin detoksu yapmak istiyorum. Bu laf benim lafım değil. Sadece bizim değil, Batı’nın hakim olduğu insanların zihni böyle oldu. Determinizm dünyayı perişan ediyor diye düşünüyorum.

- Rol modelini kaybetti Türkiye. Rol modelimiz hep değişti ama esas itibarıyla Batı tabii. Sovyetler Birliği’nden çok etkilendik böyle bir rol model bir tarafta. Bir tarafta da ABD. İki rol model de gitti. Modelin kaybolduğunu anlamamız vakit aldı. Biz kendimizi liberallerin yanında bulduk. Avrupa’ya dönüldü. Müthiş bir lider krizi…

- Yeryüzünün bir ayet olduğunu unuttuk aynı zamanda. Birtakım değerlerin olması gerektiğini en azından hissedersiniz. Biz unuttuk ama bize hatırlatan olmadı. Döndük İslam dünyasına baktık. Mekke’de en güzel panorama bir otelin bilmem kaçıncı katından görünüyor.

"RÖNESANS YAŞIYORUZ"

- Bir eğitim anlayışı düşünün ki… Aristo - Eflatun anlayışı 1500’lü yıllarda Bacon zamanı terk edilmiş bir anlayış. Biz ona yapıştık.

- Türkiye’nin bugünlerde bir Rönesans yaşadığına inanıyorum. Rönesans’ın ne olduğunu düşünün; geriye dönersiniz, belirli dönemlerden kavram çekersiniz. Ben Türkiye’de bunun yapıldığını görüyorum.

- Medeniyet bu dünyanın içinden çıkamadı, ağzına yüzüne bulaştırdı. Bu gezegen ki son sırasıdır insanoğlunun, başka evimiz yok. Evi dinamitleyecek kadar kendinizden geçmiş durumdasınız. Sera etkisinden tutun, eriyen buzullardan tutun… Kızdığınız göçebeler gibisiniz.

"BATI İLE FARKIMIZ..."

- Ben bu gezegenin geleceğini Türk-İslam medeniyetinde görürüm. Bizim rol model olmamızda görürüm. Türkiye'nin kıymetini bilin. Türkiye sıkı durmak zorundadır. Dünyanın iyiliği için sıkı durmak zorundadır.

- Bizler cahil insanlarız ama Batılılar bağnazdır. Aramızdaki fark budur. Eğer bağnaz değilseniz ve cahilseniz şansınız çok büyüktür. Kirlenmemiş bir hali vardır Türkiye’nin. (Nasıl temiz kaldık?) Okumadık. Çabuk kavrayan, çevreden uzun boylu etkilenmeyen bir toplum… Biz nerede bozulduk? Bizi hep vesayet bozdu.

"BU YÜZDEN TEMİZİZ"

- Temiz kalmamız… Okumamış olmamızı söyleyeceğim. Eğer okumuş olsaydık kargadan başka kuş Shakespeare’den başka yazar tanımamış olurduk. İyi ki de okumadık. 500-550 yıldır aynı yazarı okuyan bir Anglo Sakson toplum var. Bir adam çıkaramadınız mı? Biz de bu trene binseydik aynı şekilde olacaktık.

- Bugün kapitalizmin geldiği nokta kavgalar tarihidir. Ucu Yunan mitolojisine gider. Bir de bizimki gibi bakmak var; hayır, barışsever ve ‘Bana dokunmayan bin yaşasın’ bakışı. Bu iyi bir laftır. Bana dokunmayan yılan hakikaten bin yaşasın, o da yaşayacak bir taraflarda.

- Kötünün gözünün içine bakmayı öğrenmek zorundasınız. Bir o kadar da iyiliğin gözünün içine bakacaksınız.