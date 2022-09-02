Alev alan tüpü 5'inci kattan aşağı attı!

İHA

Elazığ'da olay sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi üzerindeki bir binanın çatı katında meydana geldi. SANAYİ TİPİ TÜP ALEV ALDI İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz aylarda çatısı yanan binada yenileme çalışması yapıldığı sırada sanayi tipi tüplerden biri alev aldı.

SÖNDÜREMEDİ AŞAĞIYA ATTI Çatıda bulunan işçi panikle tüpün üzerine atlayarak alevi söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayan işçi, alev alan tüpü 5 katlı binadan boşluğa bıraktı.

ALEV ALMAYA DEVAM ETTİ Yuvarlanan ve alev almaya devam eden tüp, Elazığ Valiliği otopark girişi yakınlarında durdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TÜP PATLAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ Alınan güvenlik önlemlerinin ardından alev alan tüp, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tüpün patlamadan söndürülmesi ile çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. YARALANAN İŞÇİ TEDAVİYE ALINDI Yanan tüpün üzerine atlayan ve vücudunda yanıklar oluşan işçi, olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.