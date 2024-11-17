171 bin 640 adayın başvurduğu ALES/3 tamamlandı. Sınava giren binlerce kişi, cevaplarını değerlendirmek için soru kitapçığının ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. ÖSYM, her sınav sonrası, soruların yüzde 10'unu erişime açıyor. Peki, 2024 ALES/3 soru kitapçığı ve anahtarı yayınlandı mı? İşte, detaylar...