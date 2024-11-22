Gözler ALES sonuçlarında! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
17 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen ALES/3 sınavı, 171 bini aşkın adayın akademik hedeflerine ulaşmak için yarışına sahne oldu. Türkiye genelinde düzenlenen bu önemli sınav, lisansüstü eğitime adım atmak isteyenlerin bilgi ve yeteneklerini ölçme fırsatı sundu. ÖSYM ALES sonuçları, sınav takvimine göre kısa süre içinde erişime açılacak. Adaylar, ALES sonuçları sorgulama ekranı üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Bu sonuçlar, birçok kişinin akademik kariyer yolculuğunu şekillendirmesi açısından büyük bir önem taşıyor. İşte ALES/3 sınav sonuçları sorgulama sayfası...
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Türkiye genelinde 17 Kasım’da düzenlenen ALES/3 sınavı, 171 bin 640 adayın katılımıyla tamamlandı. Akademik kariyer hedefi olan adaylar, sınavın ardından ALES sonuç açıklanma tarihi için meraklı bir bekleyişe girdi. ÖSYM ALES sonuçları, açıklanan sınav takvimine göre kısa süre içinde erişime açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ALES sonuçları sorgulama ekranı üzerinden işlem yapabilecek. ALES/3 sonuç tarihi, birçok kişinin akademik yolculuğunda kritik bir dönüm noktası olacak. İşte ALES/3 sonuçları hakkında bilgiler...
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ALES/3 SINAVI TAMAMLANDI
ALES/3, 17 Kasım 2024 tarihinde yapıldı Sınav 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürdü. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı.
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ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınav sonuçları 06.12.2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.
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ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES puanı sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.