ALES/3 sınav giriş belgesi yayımlandı! ÖSYM AİS ile 2025 ALES/3 sınav yerleri sorgulama ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/3), 23 Kasım'da düzenlenecek. Başvuru yapan adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. ÖSYM son dakika açıklaması ile ALES/3 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Peki 2025 ALES/3 sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM AİS ALES giriş belgesi alma ekranı...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/3) için geri sayım başladı. ÖSYM sınav takvimine göre yılın üçüncü ALES sınavı, 23 Kasım’da düzenlenecek. Akademik kariyer yapmak isteyen adaylar, sınava nerede gireceklerini merak ediyordu. Konu ile ilgili ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi. 2025 ALES/3 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. İşte, 2025 ALES giriş belgesi alma ekranı…
2025 ALES/3 NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3), 23 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek.
Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!
2025 ALES/3 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/3) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 13 Kasım 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak 2025-ALES/3 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.’’
ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, ALES/3 sınav giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilirler.
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.
SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
