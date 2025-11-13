Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam ALES/3 GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI ÖSYM AİS || 2025 ALES/3 sınav yerleri nasıl öğrenilir, sınav ne zaman yapılacak?

        ALES/3 sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM AİS ile 2025 ALES/3 sınav giriş yerleri öğrenme ekranı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/3), 23 Kasım'da düzenlenecek. Başvuru yapan adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. ÖSYM son dakika açıklaması ile ALES/3 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Peki 2025 ALES/3 sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM AİS ALES giriş belgesi alma ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 14:14 Güncelleme: 13.11.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/3) için geri sayım başladı. ÖSYM sınav takvimine göre yılın üçüncü ALES sınavı, 23 Kasım’da düzenlenecek. Akademik kariyer yapmak isteyen adaylar, sınava nerede gireceklerini merak ediyordu. Konu ile ilgili ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi. 2025 ALES/3 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. İşte, 2025 ALES giriş belgesi alma ekranı…

        • 2

          2025 ALES/3 NE ZAMAN?

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3), 23 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek.

          Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

        • 3

          ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!

          2025 ALES/3 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          ‘’23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/3) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 13 Kasım 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

          23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak 2025-ALES/3 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.’’

        • 4

          ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          Adaylar, ALES/3 sınav giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilirler.

          ALES/3 GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ALES/3 sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 6

          SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

          ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Habertürk Anasayfa