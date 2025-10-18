Habertürk
        ALES/3 geç başvuru tarihi 2025: ALES ne zaman, geç başvuru tarihi belli oldu mu, geç başvuru ücreti ne kadar?

        ALES/3 geç başvuru tarihi 2025: ALES geç başvuru ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları 7–14 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden tamamlanan başvuruların ardından gözler geç başvuru tarihine çevrildi. Başvuru tarihini kaçıran adaylar, belirtilen tarihte başvuru ücretinin yüzde 50 fazlasını ödeyerek geç başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, "ALES geç başvuru ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2025 ALES/3 geç başvuru tarihi...

        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 21:14 Güncelleme: 18.10.2025 - 21:14
        • 1

          ALES/3 başvurularının tamamlanmasının ardından geç başvuru tarihi gündemdeki yerini aldı. ALES geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleşecek. Peki, "ALES geç başvuru ne zaman, ALES ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar?" İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) geç başvuru ve sınav tarihleri...

        • 2

          ALES/3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

          ALES/3 geç başvuruları, 21 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.

        • 3

          ALES 3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          ALES/3 geç başvuru ücreti 1.275 TL'ye olarak belirlenmiştir, yani normal ücretin yaklaşık yüzde 50 fazlasını ödemeniz gerekiyor.

        • 4

          ALES/3 NE ZAMAN?

          ALES/3, 23 Kasım 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek

