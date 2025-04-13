ALES soruları ve cevapları erişime açıldı! 2025 ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı
ALES sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak soruları yanıt buldu. Yılın ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlendi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler soru kitapçığı ve cevap anahtarı için ÖSYM'ye çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. 2025 ALES/1 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. İşte ÖSYM AİS ile 2025 ALES soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı...
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ALES soruları ve cevapları için araştırmalar hız kazandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlendi. Yılın ilk ALES oturumuna katılım sağlayan adaylar, 150 dakika içinde 100 soruya cevap verdi. Sınavın sona ermesinin ardından 2025 ALES/1 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Peki, 2025 ALES/1 sınav soruları ve cevap anahtarları nasıl görüntülenir? İşte ÖSYM ile 2025 ALES soruları ve cevapları PDF görüntüle...
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YILIN İLK ALES SINAVI TAMAMLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 ALES/1, Türkiye genelinde 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ile Bişkek (Kırgızistan) olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde yapıldı.
175 bin 836 adayın başvuru yaptığı sınav için 409 bina ve 6 bin 881 salon kullanıldı. Sınav saat 10.15’te başladı ve adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı. 50’şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanan sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verildi.
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ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025 ALES/1) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar; 13 Nisan 2025 tarihinde saat 13.15'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 23 Nisan 2025 tarihinde saat 23.59’ da sona erecektir.''
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ALES/1 SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 23 Nisan 2025 tarihinde saat 23.59’ da sona erecek.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI (%10) PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin takvimine göre ALES/1 sonuçları, 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.
Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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ALES/1 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
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