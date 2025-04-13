YILIN İLK ALES SINAVI TAMAMLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 ALES/1, Türkiye genelinde 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ile Bişkek (Kırgızistan) olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde yapıldı.

175 bin 836 adayın başvuru yaptığı sınav için 409 bina ve 6 bin 881 salon kullanıldı. Sınav saat 10.15’te başladı ve adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı. 50’şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanan sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verildi.