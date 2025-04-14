Alarko Holding temettü ödemesi yapacak! 2025 Alarko Holding temettü ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?
Alarko Holding A.Ş. (ALARK), 2006 yılından bu yana 19 yıldır kesintisiz olarak hissedarlarına temettü dağıtıyor. Şirket, 2024 yılı dördüncü çeyrek bilançosunu açıkladıktan sonra 2025 temettü kararını da Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklama ile temettülerin ne zaman yatırılacağı ve ne kadar ödeneceği belli oldu. Peki, Alarko Holding temettü ödemeleri ne zaman yatacak, hisse başı kaç TL verilecek? İşte, 2025 ALARK Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve tutarı hakkında bilgiler…
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Alarko Holding A.Ş. (ALARK), 2024 yılı karından hissedarlarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile temettü ödeme tarihi ve yatırımcıların hesaplarına geçiş tarihi netleşti. Hisse başına ödenecek temettü tutarı da belli oldu. Tam 19 yıldır kesintisiz olarak hissedarlarına temettü dağıtan Alarko, bu ödemeyle istikrarlı temettü politikasını 2025’te de sürdürecek. Peki, 2025 ALARK Alarko Holding temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte 2025 Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve tutarı…
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ALARKO HOLDİNG’DEN TEMETTÜ KARARI
Alarko Holding, 2024 yılı dördüncü çeyrek bilançosunu açıkladıktan sonra, 2025 yılında Yönetim Kurulunun aldığı temettü kararını da Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı.
Kararda, şirket tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’ye göre hazırlanan ve BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 1.757.270.090,-TL “Ana Ortaklığa Ait Konsolide Net Dönem Kârı” elde edildiği; Yönetim Kurulnun Genel Kurul’un onayına sunduğu kâr dağıtım önerisinin, SPK Mevzuatı, Kâr Dağıtım Politikası, Esas Sözleşme ve Şirketin yatırım politikası çerçevesinde ihtiyaç duyacağı fonlar ve diğer nakit ihtiyaçları dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi’nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlandığı belirtildi.
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ALARKO HOLDİNG TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK?
Alarko temettü ödemeleri, 17 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.
Temettüden faydalanmak için, hak kullanım tarihinden bir gün önce, yani 16 Nisan 2025 tarihinde hisseye sahip olmak yeterli olacak.
Ödemeler, hak kullanım tarihinden 2 işlem günü sonra, yani 21 Nisan 2025’te borsa hesaplarına aktarılacak.
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ALARKO HOLDİNG HİSSE BAŞI KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?
Alarko Holding, 2024 kârından yatırımcılarına hisse başına brüt 2,60 TL, net 2,2506537 TL temettü dağıtacak.
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1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?
Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.
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ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?
Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.
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