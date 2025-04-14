Alarko Holding A.Ş. (ALARK), 2024 yılı karından hissedarlarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile temettü ödeme tarihi ve yatırımcıların hesaplarına geçiş tarihi netleşti. Hisse başına ödenecek temettü tutarı da belli oldu. Tam 19 yıldır kesintisiz olarak hissedarlarına temettü dağıtan Alarko, bu ödemeyle istikrarlı temettü politikasını 2025’te de sürdürecek. Peki, 2025 ALARK Alarko Holding temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte 2025 Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve tutarı…