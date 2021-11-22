ALES sonuç tarihi belli oldu!

ALES soru ve cevapları en zaman açıklanacak? Sınavın sona ermesiyle birlikte sınava girenleri heyecan içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre ALES sonuçları 16 Aralık'ta ÖSYM AİS üzerinden ilan edilecek.

ALES SORU VE CAVPLARI BELLİ OLDU!

ALES soru ve cavpları sınavdan sonra ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden soru ve cevapların yüzde 10'unun yer aldığı sayfadan sonuçlarıyla iligli ön tahminde bulunabilecekler.

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