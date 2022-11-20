ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ALES soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda sorular ve cevap anahtarları sınavın uygulandığı gün ilan edilmişti. Buna göre ALES/3 sınav sorularının 20 Kasım 2022 Pazar günü erişime açılması bekleniyor.