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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 ALES/3 sınav sonuçları tarihi açıklandı

ÖSYM 2022 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) 20 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın ardından ALES sonuçları tarihi sorgusu sıklaştı. İşte ALES/3 sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin detaylar...

Giriş: 22.11.2022 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • ALES, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde düzenlendi. Sınavın geride kalmasıyla ALES sonuçları gündemdeki yerini aldı. ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. İşte 2022-ALES/3 sonuç tarihi...

  • ALES SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

    ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2022 sınav takvimiyle belli oldu. Takvim bilgisine göre ALES sonuçları 9 Aralık 2022 günü erişime açılacak.

    ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

  • Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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