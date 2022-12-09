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ALES sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM 2022 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı e-Devlet girişi

ALES sonuçları açıklandı! İşte sorgulama sayfası

ALES sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin sonuç sayfası olan "sonuc.ostm.gov.tr" adresinden veya ÖSYM AİS e-Devlet uzantısı üzerinden TC Kimlik No ve e-Devlet şifrelerini girerek sonuçlara ulaşabilirler. İşte ALES sonuç sayfası....

Giriş: 09.12.2022 - 10:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı. 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

  • Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.

    ALES SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN 

  • 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 09 Aralık 2022 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı

     

    Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

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