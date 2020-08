ALES sınavı saat kaçta bitecek? sorusu sınavda ter döken adayların yakınları tarafından merak ediliyor. 294 bin 101 adayın katıldığı ve akademik kariyer hedefleyenler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki ÖSYM 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ALES SAAT KAÇTA BİTECEK? KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ALES 16 Ağustos saat 10.15'te başladı. Ancak saat 10.00'dan sonra sınav binasına kimse alınmayacak. 100 soru sorulan ALES'te adaylara 150 dakika veriliyor.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ALES sınavı 7 Eylül tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak

Puanlar 5 yıl süreyle geçerli olacak

2020-ALES/1'de her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

2020-ALES/1 sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

2020-ALES/1'ten alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.