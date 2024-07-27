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        Haberler Bilgi Yaşam ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor? ÖSYM 2024 ALES/2 sınav tarihi ve süresi

        ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor? ALES/2 sınav tarihi ve süresi

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı ALES 2 sınavı için geri sayım sürüyor. Sınava hazırlanan adaylar için ÖSYM'den saat uyarısı geldi. Sözel ve sayısal alandan oluşacak olan ALES/2 sınav tarihi, saati, oturum bilgisi ve soru dağılımı gibi detaylar merak ediliyor. Bunun yanı sıra sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacağı duyuruldu. Peki ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte ALES/2 sınav tarihi ve süresi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 07:40 Güncelleme: 27.07.2024 - 07:40
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        • 1

          ALES/2 sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi merak ediliyor. Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleşecek olan ALES sınavı sözel ve sayısal testlerden oluşacak. Sınava giren adaylara ek süre tanınacak. Temmuz ayı işaret edilen ALES sınav tarihinin saati ve soru dağılımı merak ediliyor. İşte, 2024 ALES sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi gibi bilgiler…

        • 2

          ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacak.

          Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

          ALES SINAV DÜRESİ KAÇ DAKİKA?

          Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika verilecek. Sınavda ek süre verilmesine uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Adaylara sınavda 50 sayısal, 50 sözel sorusu sorulacak.

          ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          ÖSYM takvimine göre ALES/3 başvuruları 01-09 Ekim tarihleri arasında alınacak.

        • 3

          ÖSYM BAŞKANI'NDAN ALES AÇIKLAMASI

          Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:

          "157 bin 530 adayın başvurduğu sınavda toplam 21 bin 654 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 757 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınava 569 engelli aday başvurdu. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1450 aday bu haktan yararlandı."

          ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

        • 4
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