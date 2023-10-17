Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem ALES GEÇ BAŞVURUSU! ÖSYM 2023 ALES/3 son başvuruları (Geç Başvuru) ne zaman?

        ALES geç başvurusu yapacaklar dikkat! ÖSYM ALES/3 son başvuruları (Geç Başvuru) tarihi

        ALES/3 başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden başlayıp bitti. Başvuruyu kaçıranların gözü geç başvurularda... Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM ALES/3 başvuruları son tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 12:30 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ALES başvurularını kaçıranlar merak içerisinde ALES/3 geç başvuru tarihini araştırıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla ALES/3 geç başvuru tarihi belli oldu. Peki, ALES/3 geç başvuruları ne zaman? İşte ALES geç başvuru tarihi ve başvuru sayfası...

        • 2

          ALES/3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ

          ALES/3 başvuruları 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapıldı. Geç başvurular ise 17 Ekim Salı bugün saat 10.00'da başladı. Geç ALES/3 başvurusu bugün saat 24.00'te sona erecek.

        • 3

          ALES/3 başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.

          ALES/3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 4

          ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

          ALES/3 geç başvuru ücreti 390 TL olarak belirlendi.

          Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav

          ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

          Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin

          internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile

          başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka

          görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi,

          bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol

          etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet

          bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

          Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden

          ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar

          ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona

          2023-ALES BAŞVURU KILAVUZU

          5

          erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde

          bulundurmaları gerekmektedir.

          Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet

          sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak

          yatıracaktır.

          Başvurusunu yapmayan, herhangi bir nedenle başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen,

          sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı

          sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem

          için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.

          Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı

          gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi

          kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

          Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç

          başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan

          adayların başvuru bilgileri silinecektir.

          Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını

          tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden geç

          başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak

          başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

          Başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak da başvuru için yeterli değildir.

          Başvuru, bu kılavuzda belirtilen yollardan biriyle yapılmış olmalı ve Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin

          bir dökümü başvuru süresi içinde mutlaka edinilmelidir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        "Pes" dedirten vicdansızlık! Çöpe attılar
        "Pes" dedirten vicdansızlık! Çöpe attılar
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        Habertürk Anasayfa