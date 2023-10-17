ALES geç başvurusu yapacaklar dikkat! ÖSYM ALES/3 son başvuruları (Geç Başvuru) tarihi
ALES/3 başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden başlayıp bitti. Başvuruyu kaçıranların gözü geç başvurularda... Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM ALES/3 başvuruları son tarihi...
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ALES başvurularını kaçıranlar merak içerisinde ALES/3 geç başvuru tarihini araştırıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla ALES/3 geç başvuru tarihi belli oldu. Peki, ALES/3 geç başvuruları ne zaman? İşte ALES geç başvuru tarihi ve başvuru sayfası...
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ALES/3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ
ALES/3 başvuruları 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapıldı. Geç başvurular ise 17 Ekim Salı bugün saat 10.00'da başladı. Geç ALES/3 başvurusu bugün saat 24.00'te sona erecek.
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ALES/3 başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.
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ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
ALES/3 geç başvuru ücreti 390 TL olarak belirlendi.
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav
ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin
internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile
başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka
görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi,
bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol
etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet
bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden
ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar
ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona
2023-ALES BAŞVURU KILAVUZU
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erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir.
Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet
sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak
yatıracaktır.
Başvurusunu yapmayan, herhangi bir nedenle başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen veya silinen,
sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı
sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem
için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı
gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi
kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç
başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan
adayların başvuru bilgileri silinecektir.
Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını
tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden geç
başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak
başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.
Başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak da başvuru için yeterli değildir.
Başvuru, bu kılavuzda belirtilen yollardan biriyle yapılmış olmalı ve Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin
bir dökümü başvuru süresi içinde mutlaka edinilmelidir.