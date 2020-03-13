ALES başvuruları için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci bu sene ilki gerçekleşecek olan ALES için 13-23 Mart tarihleri arasında başvuru işlemlerinde bulunacak. ÖSYM yayınladığı 2019-2020 sınav takviminde ALES başvuru ücretini ve ALES sınav tarihini belirledi. İşte, ALES 2020 ile ilgili detaylar haberimizde...

ALES BAŞVURU 2020 NE ZAMAN? SON TARİHİ

ALES 1. sınavı 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınav ise 3 Mayıs tarihinde uygulanacak. ALES başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden gerçekleşecek.

ALES BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

ALES 2020 BAŞVURU EKRANI

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 ALES başvuru ücreti 130 TL olarak belirlenmiştir.