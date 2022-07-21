Küçük yaşlardan beri kamera karşısında yer alan çocuk yıldız; Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Bir Demet Tiyatro, Genco, Kara Yılan, Alemin Kıralı, Türkan ve Şefkat Tepe gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.