14 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sekiz bölümlük sıra dışı bir polisiye dizisi olan 'Alef', 2020 yılında diziseverlerle buluşmak için geri sayıma başladı. Emin Alper’in yönetmen koltuğunda oturacağı, May Prodüksiyon imzalı dizinin başrol oyuncuları Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen, geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekimleri için bir araya geldi.
FX ve BluTV’nin yeni dizisi ‘Alef’ için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Emin Alper’in yönetmen koltuğunda oturacağı, May Prodüksiyon imzalı dizinin başrol oyuncuları Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen, geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekimleri için bir araya geldi.
‘The Walking Dead’, ‘American Horror Story’ ve ‘The Simpsons’ gibi tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizi ve animasyonların kanalı FX ile ‘Bozkır’, ‘Bartu Ben’ ve ‘7Yüz’ gibi pek çok sevilen yapımı diziseverlerle buluşturan dijital platform BluTV yepyeni bir yapım için güçlerini birleştirdi. May Prodüksiyon’un yapımcılığını üstlendiği, Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in başrollerini paylaştığı ve ödüllü yönetmen Emin Alper’in yöneteceği ‘Alef’, diziseverleri mistik bir polisiye bilmeceyi çözmeye davet edecek. 2020 yılında seyredilebilecek, senaryosunu Emre Kayış’ın kaleme aldığı dizinin başrol oyuncuları geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekimleri için buluştu.
'ALEF' DİZİSİNİN KONUSU NE?
Polisiye dizi, İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.
Osmanlı ve İslam Tarihi’nden izler taşıyan dizi, gizemli yönüyle oyunculara da büyük heyecan yaşatıyor. Bir seri cinayet vakasının peşine düşecek hırslı dedektif Kemal, tecrübeli ortağı Settar ve de bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar karakterlerine hayat verecek İmirzalıoğlu, Taylan ve Sözen, şimdiden ‘Alef’in diziseverlerle buluşacağı günü bekliyor.
Temelleri tarihe dayanan ve tasavvufi öğelerle donatılmış mistik polisiye dizi, 2020 yılında FX ve BluTV’de aynı anda ekranlara gelecek.
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