"YENİDEN BAŞLIYORUZ"

Bebeğin konuşmasına izin vereceğim çünkü bu sesin bizi nasıl hissettirdiğini ifade edecek kelimelerim yok.

Sadece bu ufaklıkla ilgili her şeyin iyi ve sağlıklı olduğu haberini aldım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Yeniden başlıyoruz.