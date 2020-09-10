"BEBEĞİMİZ OLDU"

Hilaria Baldwin de aynı kareyi paylaşarak, "Dün akşam bir bebeğimiz oldu. O, mükemmel ve daha mutlu olamazdık. İsim için bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

Çiftin paylaşımları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.