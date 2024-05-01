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        Haberler Magazin Alec Baldwin: 39 yıldır ayığım - Magazin haberleri

        Alec Baldwin: 39 yıldır ayığım

        Alec Baldwin, ayıklık yolculuğunu ve 39 yıldır uyuşturucudan uzak kalmasını anlatı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 12:35 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:35
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        • 1

          Geçtiğimiz günlerde New York'ta kendini "Özgür Filistin" sloganını söylemesi için taciz eden bir kadının telefonuna vuran ünlü oyuncu Alec Baldwin, hayatı ve kariyeri hakkında bir padcost programına konuştu.

        • 2

          ABD'li oyuncu Baldwin, kendisine "Alkol içip içmediği" sorulduğunda, "Bunu pek tartışmıyorum. Mantıklı olduğu zamanlarda bunu tartışıyorum. 39 yıldır ayığım. 23 Şubat 1985'te ayıldım." itirafında bulundu.

        • 3

          66 yaşındaki oyuncu, 1983'de memleketi New York City'den Los Angeles'a taşındığını süreçten bahsedip şöyle devam etti, "İki yıl boyunca her gün akkor problemi yaşadım. Sanırım buradan Satürn'e kadar bir hat kokain çektim." şeklinde konuştu.

        • 4

          kendisi ve Hollywood'daki arkadaşları edindiği bir deneyimden bahseden Baldwin, "Satürn'ün halkalarında bir tane yaptılar, sonra eve geldik. Yani kokain o zamanlar kahve gibiydi. Herkes gün boyu bunu yapıyordu. Uyuşturucu kullanmayı bıraktığım için içki içmem arttı, bunun olacağını söylüyorlar. Ve bu oldu. Daha yeni içmeye başladım." diye konuştu.

        • 5

          Sunucunun, "Bu aralar alkol tüketimin ne durumunda?" sorusuna ise Baldwin, uyuşturucuyu bıraktıktan sonra artan alkol tüketimi nedeniyle bunu da bıraktığını belirtti. "Uyuşturucuyu hiç özlemiyorum ama içmeyi özlüyorum. İçmeyi severim," itirafında bulundu.

        • 6

          Evli ve iki çocuk babası olan Alec Baldwin, 'Rust' filminin setinde kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmakla suçlanmış ve temmuz ayında mahkemeye çıkması bekleniyor.

          Fotoğraflar: Avalon, Sutterstock

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