Alec Baldwin: 39 yıldır ayığım

kendisi ve Hollywood'daki arkadaşları edindiği bir deneyimden bahseden Baldwin, "Satürn'ün halkalarında bir tane yaptılar, sonra eve geldik. Yani kokain o zamanlar kahve gibiydi. Herkes gün boyu bunu yapıyordu. Uyuşturucu kullanmayı bıraktığım için içki içmem arttı, bunun olacağını söylüyorlar. Ve bu oldu. Daha yeni içmeye başladım." diye konuştu.