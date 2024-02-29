Aldatmak bu akşam var mı, neden yok? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? 29 Şubat ATV yayın akışı
ATV'nin Perşembe akşamı ekrana gelen dizisi Aldatmak yeni bölümü bekleniyor. Normalde bu akşam 60. Yeni bölümüyle ekrana gelmesi planlanan dizinin yerine maç görülüyor. Dizinin izleyici kitlesi ise Aldatmak bu akşam var mı, 29 Şubat ATV yayın akışı ile Aldatmak neden yok sorusuna yanıt arıyor. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. Peki Aldatmak yeni bölüm ne zaman? İşte ATV tv akışı ve dizinin yeni bölümüyle alakalı bilgiler…
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Aldatmak bu akşam var mı yok mu neden yok sorularının yanıtı araştırılıyor. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu’nun başrolü paylaştığı Aldatmak 60.yeni bölüm ATV ekranına gelecekti. Fakat bu akşamki yayın akışında başka bir program görülüyor. Öte yandan yeni bölüm yayın tarihi bu noktada en çok merak edilen konu oldu. Maçtan dolayı Aldatmak dizisinin 60. yeni bölümünün önümüzdeki hafta (7 Mart Perşembe) günü yayınlanacağı tahmin ediliyor.
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ALDATMAK BU AKŞAM YOK MU?
Aldatmak dizisi 29 Şubat 2024 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.
ALDATMAK YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu’nun başrolü paylaştığı Aldatmak dizisinin bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak. Atv yayın akışına göre saat 20:00’de Maça Doğru programı, saat 20:45’te ise Galatasaray – Vavacars Fatih Karagümrük maçı ekranlara gelecek.
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ALDATMAK YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Aldatmak dizisinin 60. yeni bölümünün önümüzdeki hafta (7 Mart Perşembe) günü yayınlanacağı tahmin ediliyor.
ATV YAYIN AKIŞI 29 ŞUBAT 2024
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:00 Maça Doğru
20:45 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük
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ALDATMAK SON BÖLÜM ÖZETİ
Vurulan arkadaşlarını hastaneye götüren Tolga ve Oylum'un aynı ortamda bulundukları ortaya çıkınca; Kahraman kıskanç yüzünü gösterir. Bu sırada geçmişi karanlıkta tutmaya çalışan Mualla, Zennure ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Güzide oğlunu bulmak için yeni bir adım atarken, Tarık da Eşmeli'ye yaptığı yolculukta ona eşlik eder.
Selin'in tedavisinde ilerleme kaydedilirken Serra'nın hamlesiyle Kaşifoğlu ailesinin kaderi değişecektir. İpek ile birlikteliğini gözler önüne seren Oltan ise beklenmedik biri tarafından uyarılır. Güzide'nin onu hayata kavuşturduğunu öğrenen Sezai, aşkının peşini bırakmaz. Ne var ki, kızının tepkisinin ne kadar şiddetli olacağını öngöremez
İpek, yaptıklarını meşru kılmak için annesinin trajedisini kullanmaya devam eder. Son hamlesi herkesin hayatını sarsacaktır…