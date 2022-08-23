Ünlü oyuncu ve yönetmen Zeynep Koçak; Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın da rol aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile adını geniş kitlelere duyurdu.