Alçaklar! SMA hastası Alpaslan'ın bağış kumbarasına göz diktiler!

DHA

İzmir'deki bir fırına, SMA Tip 1 hastası 2,5 yaşındaki Alpaslan Sarıboğa'nın yurt dışında 'zolgensma' gen tedavisi olabilmesi için gereken paranın toplanabilmesi amacıyla konulan bağış kumbarası çalındı. O anlar, fırının güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA'nın haberine göre, Habibe Sarıboğa (32), oğlunun tedavisi için gereken parayı toplayabilmek için her yolu denerken böyle bir hırsızlık olayının yaşanmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Ömer (33) ve Habibe Sarıboğa (32) çiftinin, 10 Ağustos 2019'da 'Metehan' ve 'Alpaslan' ismini verdikleri ikizleri dünyaya geldi. Çift, ikizlerden Alpaslan'ın 2 aylıkken kollarını ve ayaklarını hareket ettiremediğini fark etti.

Hastaneye götürülen Alpaslan'a 3 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Ailesi, Alpaslan'ın tedavisi için yurt dışında uygulanan ilacı alabilmesi için gereken toplam 22 milyon 575 bin liranın toplanması amacıyla yardım kampanyası düzenledi.

Aydın Valiliği onaylı kampanyaya birçok kurum ve kuruluş destek verdi. Annesi ise sosyal medya hesabından her akşam canlı yayın yaparak bağış topladı. Şu an 2,5 yaşında olan Alpaslan için birçok ilde işletmelere yardım kutusu konuldu.

İzmir'in Buca ilçesindeki bir fırına konulan bağış kumbaras ise çalındı. Yardım bekleyen SMA hastası Alpaslan'ın yakınları bağış kumbarasını çalan kişiye tepki gösterdi.

"BU PARAYA TENEZZÜL ETMEK VİCDANSIZLIKTIR"

Evli, 2 çocuk babası, belediye otobüsü şoförü Recep Göçkün (40), yeğenim Alpaslan'ın tedavisi için gereken parayı toplamak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirtip, "Annesi her gün saat 21.00'de, bağış toplayabilmek için sosyal medyada canlı yayın yapıyor. Babası il il gezip çocuğun sesini duyurmaya çalışıyor. Dünyada tek bir tedavisi var. O da 'zolgensma' gen tedavisi. Türkiye'de uygulanan tedavi sadece hastalığı yavaşlatıyor. Ancak, bir fırına konulmuş olan bağış kumbarasının çalındığı güvenlik kameralarından ortaya çıktı. Bu kumbarada olsa olsa 400- 500 lira gibi bir para çıkar. SMA'lı bir çocuk için toplanan bu paraya tenezzül etmek vicdansızlıktır" dedi.

"KAMPANYA 5-10 LİRALARLA YÜRÜYOR"

Habibe Sarıboğa ise oğlunun tedavisi için gereken parayı toplayabilmek için her yolu denerken böyle bir hırsızlık olayının yaşanması nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Valilik onayıyla başlattığımız kampanya 5 -10 liralarla yürüyor. Keşke böyle olumsuzluklar yaşanmasa da oğlumuz bir an önce tedavisini olup, sağlığına kavuşsa" dedi.

Öte yandan, polis, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.