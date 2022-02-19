Alçaklar! SMA hastası Alpaslan'ın bağış kumbarasına göz diktiler!

İzmir'deki bir fırına, SMA Tip 1 hastası 2,5 yaşındaki Alpaslan Sarıboğa'nın yurt dışında 'zolgensma' gen tedavisi olabilmesi için gereken paranın toplanabilmesi amacıyla konulan bağış kumbarası çalındı. O anlar, fırının güvenlik kameralarına yansıdı.
DHA'nın haberine göre, Habibe Sarıboğa (32), oğlunun tedavisi için gereken parayı toplayabilmek için her yolu denerken böyle bir hırsızlık olayının yaşanmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Ömer (33) ve Habibe Sarıboğa (32) çiftinin, 10 Ağustos 2019'da 'Metehan' ve 'Alpaslan' ismini verdikleri ikizleri dünyaya geldi. Çift, ikizlerden Alpaslan'ın 2 aylıkken kollarını ve ayaklarını hareket ettiremediğini fark etti.
Hastaneye götürülen Alpaslan'a 3 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Ailesi, Alpaslan'ın tedavisi için yurt dışında uygulanan ilacı alabilmesi için gereken toplam 22 milyon 575 bin liranın toplanması amacıyla yardım kampanyası düzenledi.
Aydın Valiliği onaylı kampanyaya birçok kurum ve kuruluş destek verdi. Annesi ise sosyal medya hesabından her akşam canlı yayın yaparak bağış topladı. Şu an 2,5 yaşında olan Alpaslan için birçok ilde işletmelere yardım kutusu konuldu.
İzmir'in Buca ilçesindeki bir fırına konulan bağış kumbaras ise çalındı. Yardım bekleyen SMA hastası Alpaslan'ın yakınları bağış kumbarasını çalan kişiye tepki gösterdi.
"BU PARAYA TENEZZÜL ETMEK VİCDANSIZLIKTIR"
Evli, 2 çocuk babası, belediye otobüsü şoförü Recep Göçkün (40), yeğenim Alpaslan'ın tedavisi için gereken parayı toplamak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirtip, "Annesi her gün saat 21.00'de, bağış toplayabilmek için sosyal medyada canlı yayın yapıyor. Babası il il gezip çocuğun sesini duyurmaya çalışıyor. Dünyada tek bir tedavisi var. O da 'zolgensma' gen tedavisi. Türkiye'de uygulanan tedavi sadece hastalığı yavaşlatıyor. Ancak, bir fırına konulmuş olan bağış kumbarasının çalındığı güvenlik kameralarından ortaya çıktı. Bu kumbarada olsa olsa 400- 500 lira gibi bir para çıkar. SMA'lı bir çocuk için toplanan bu paraya tenezzül etmek vicdansızlıktır" dedi.
"KAMPANYA 5-10 LİRALARLA YÜRÜYOR"
Habibe Sarıboğa ise oğlunun tedavisi için gereken parayı toplayabilmek için her yolu denerken böyle bir hırsızlık olayının yaşanması nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Valilik onayıyla başlattığımız kampanya 5 -10 liralarla yürüyor. Keşke böyle olumsuzluklar yaşanmasa da oğlumuz bir an önce tedavisini olup, sağlığına kavuşsa" dedi.
Öte yandan, polis, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!