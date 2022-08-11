Albino kaplan Kartopu özel bakımla kilosunu ikiye katladı

İlk olarak hayvan hastanesinde kan örnekleri aldıklarını belirten Özsöyler, "Çıkan sonuçlara göre diyet hazırladık. Günde bir defa özel laktozsuz ve vitaminlerle desteklenmiş süt veriyoruz. Bunun yanında da sabah ve akşam olmak üzere belli periyotlarda 2-2,5 kilo arasında tavuk veriyoruz" dedi.