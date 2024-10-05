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        Haberler Gündem Çevre Alarm veren gölde kaçak av tepkisi! | Son dakika haberleri

        Çorum Alaca'da baraj alarm veriyor! Başkan Arslan kaçak av ve kirliliğe tepki gösterdi

        Çorum'un Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı'nda su seviyesinin kritik kodun altına düşmesi üzerine içme suyu alımı durduruldu. Su seviyesinin düşmesinin ardından baraj gölündeki kaçak avlanma ve çevre kirliliğine tepki gösteren Belediye Başkanı Şerif Arslan, "DSİ acilen Koçhisar Barajı'nda avlanma yasağı kararı almalı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:54 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:58
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        Alarm veren gölde kaçak av tepkisi!
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        Çorum'un Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı'nda su seviyesinin kritik kodun altına düşmesi üzerine içme suyu alımı durduruldu.

        İlçede içme suyu problemi yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını belirten Belediye Başkanı Şerif Arslan, su seviyesinin düşmesiyle birlikte baraj gölünde kaçak avlanmalara ve bölgeye gelen vatandaşların yaptığı çevre kirliliğine sert tepki gösterdi.

        Kuraklık ve arazi sulamasıyla birlikte baraj suyunun en asgari seviyeye düştüğünü belirten Başkan Arslan, "Su alma yapısı tabana çöktüğünden baraj suyunu kullanamıyoruz. Bu sorunu gidermek için dört adet keson kuyumuzu hizmete sokarak, barajdan en asgari suyu almaya çalışıyoruz. İlçemizde bir gün bile su kesintisi yapmadık. 24 saat yoğun mesai harcayarak ilçemize içme suyu sağlıyoruz. Diğer yandan barajdaki su seviyesinin düşmesinden kaynaklı balıkların yaşam alanında çok daralma oldu. Bunu fırsat bilen kaçak avcılar ise barajı resmen mesken tuttular" şeklinde konuştu.

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        DSİ tarafından gönderilen analiz raporunda Koçhisar Barajı'nın 161 milyon metreküp su kapasitesine sahip bir baraj olduğuna ancak şu anda barajın bitme seviyesine geldiğine dikkat çeken Başkan Arslan, şunları söyledi:

        "Barajda içme suyu için yüzde 4.8 milyon metreküp su bulunurken, barajda net olarak 5.8 milyon metreküp su kaldığı raporlarda net bir şekilde belirtiliyor. Baraj suyunun bitme noktasına gelmiş olmasını fırsat bilen kaçak avcılar, devasa büyüklükteki sazan cinsi balıkları tutarak katliam gibi avcılık yapıyorlar.

        Bilindiği üzere sazan balıkları barajların diplerinde ve su bölgesinde yeşeren bitkileri ve çamurları yiyerek barajların ömrünü uzatıyorlar. Ancak barajın avlanmaya açık olması başka bir problemi ortaya çıkarıyor. Baraj bölgesine avlanmak için gelen kişilerin bıraktığı atıklar, baraj bölgesinde çevre kirliliğine yol açtığı gibi çöpler risk taşıyan maddeler olarak dikkat çekiyor.

        Baraj bölgesine bırakılan çöpler, ilerleyen günlerde su seviyenin yükselmesiyle beraber baraja karışmış olacak ve bu durum da çok daha tehlikeli bir durum ortaya çıkartacak. Bu konu hakkında Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün acilen Koçhisar Barajı'nda tamamen avlanma yasağı kararı alması gerekiyor."

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        #koçhisar barajı
        #içme suyu
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