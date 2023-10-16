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        Haberler Gündem Çevre Alarm veren Bayramiç sulamaya kapandı

        Alarm veren Bayramiç Barajı sulamaya kapandı

        Çanakkale'de, çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide "Bin Pınarlı İda" olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nda doluluk yüzde 8.5 olarak ölçüldü. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Şu anda kritik seviyede olduğumuz için önümüzdeki hafta içerisinde barajımızı sulamaya kapatmak zorundayız. Su seviyesinin düşük olması nedeniyle arıtma da olmadığı için kentteki içme suyunda balçık ve balık kokusu var" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:10 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:10
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          Türkiye'de özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle barajların doluluk oranları düştü.

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          Mitolojide "Bin Pınarlı İda" olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen 96.5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Çanakkale'deki Bayramiç Barajı'nın doluluk oranı yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 8.5'lere kadar geriledi.

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          Barajdaki su seviyesinin düşmesi sonucu arıtma tesisi de olmadığı için suda balık ve balçık kokusu olduğunu dile getiren Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, barajın bir hafta içerisinde tarımsal sulamaya kapatılacağını belirtti.

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          Şen, "Bu kritik seviye demek. Yaşanan kuraklık nedeniyle barajımız bu yıl en yüksek yüzde 86 civarında kaldı. Buna istinaden ekimin fazla olması ve Bayramiç Barajı'nın sulama alanının çok geniş olmasından dolayı suyun yetersiz kalacağını daha önceden tespit ettik. Bununla ilgili Sulama Birliği'nden talepte bulunmuştuk. Sulama Birliği'nin çalışanları ve yöneticileri bizim talebimizi yerinde buldular ve sulamaya müdahale edildi" dedi.

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          Bir sonraki sezona da dikkati çeken Şen, "Normalde hafta 2 gün olan sulama yasağını, haftada 3, kademeli bir şekilde 4 güne kadar çıkardık. Alınan bu önemlerle su seviyesine bu zamana kadar getirebildik. Hiçbir üreticimizi mağdur etmeden ekim ayının 15'ini gördük. Önümüzdeki dönemlerde güz yağmurlarının yağmasıyla sulama sezonunu kapatmış olacağız. Ancak şu anda barajın su seviyesi çok düşük" diye konuştu.

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          Bayramiç Barajı'nın sadece sulama barajı olmadığına dikkat çeken Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Bayramiç merkezin içme suyunu da karşılıyor. Çok düşük su seviyesi olduğu zaman sularımız balık ve balçık kokuyor. Ayrıca insan sağlığına zararlı hale geliyor. Bununla ilgili önümüzdeki sezon için de barajın doluluk oranına göre ekim planlaması yapılmalı. Bütün üreticilerimizin de bu planlamaya uyması gerekiyor. Kaçak ekimlere izin verilmemeli. Bayramiç halkının bu içme suyundan en üstün şekilde faydalanması için sulama sezonunu yüzde 15 seviyelerinde bitirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

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          Hafta içi Bayramiç Barajı'nı tarımsal sulamaya kapatmak zorunda kalacaklarını söyleyen Şen, "Barajda canlı yaşamını korumak, Bayramiç merkezin içme suyunu karşılamak anlamında yapılması gereken bir adımdır. Bu baraj sadece sulamada kullanılmıyor. İçme suyunda ve temizlik içinde kullanılıyor. Şu anda kritik seviyede olduğumuz için önümüzdeki hafta içerisinde barajımızı tarımsal sulamaya kapatmak zorundayız" ifadalerini kullandı.

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          Arıtma tesisi olmadığı için su seviyesinin düşmesiyle çeşmelerden akan suyun balık ve balçık koktuğunu kaydeden Şen, "En kısa sürede ilçemizi arıtma tesisiyle kavuşturmayı planlıyoruz" dedi.

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