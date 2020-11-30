Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerFutbolSüper LigAlanyaspor

Alanyaspor zirveyi sevdi

Oynadığı dokuzuncu lig maçında yedinci galibiyetine ulaşan Alanyaspor, son iki sezonda lider tamamladığı hafta sayısını 14'e çıkarttı

30.11.2020 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL
Alanyaspor zirveyi sevdi

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenip, maç eksiğine rağmen liderliğini sürdüren Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinde ilk sırada tamamladığı hafta sayısını 14'e çıkarttı.

Ligde 5. sezonunu geçiren turuncu-yeşilliler, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde dün Konyaspor'u mağlup ederek istikrarlı performansını sürdürdü.

Bu sezon oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan toplayan Alanyaspor, 10 karşılaşma yapan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 3, kendisi gibi 9 müsabakası bulunan Beşiktaş'ın ise 7 puan önünde bulunuyor.

Aytemiz Alanyaspor, ligde "Tek namağlup takım" ve "En az gol yiyen takım" (3) unvanlarını 11. haftaya taşımayı da başardı.

İÇ SAHADA YENİ REKORA 1 MAÇ UZAKTA

Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor galibiyetiyle sahasındaki yenilmezlik serisinde yeni rekorun eşiğine geldi.

Turuncu-yeşilli takım, 2018-2019 sezonunda en uzun iç saha yenilmezlik serisine (9 maç) son veren Konyaspor'a aynı şansı tanımadı ve bu alandaki rekorunu egale etti.

Akdeniz ekibinin 12. haftada Beşiktaş'ı konuk edeceği müsabakada alacağı en az 1 puan, iç sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkaracak ve kulüp tarihinin bu alandaki yeni rekoruna ulaşılacak.

LİDERLİK HAFTALARI

Turuncu-yeşilli ekibin Süper Lig'de lider tamamladığı 14 hafta ve puan durumları şöyle:

SezonHaftaTarihMaçGBMP
2019-20203.1 Eylül 2019Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-33009
2019-20204.16 Eylül 2019Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 3-140012
2019-20205.22 Eylül 2019Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-141013
2019-20206.28 Eylül 2019Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-142014
2019-20207.6 Ekim 2019Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 2-042114
2019-20208.20 Ekim 2019Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 5-252117
2019-20209.26 Ekim 2019Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: 1-153118
2019-202010.2 Kasım 2019Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-054119
2020-20214.4 Ekim 2020Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 6-031010
2020-20215.19 Ekim 2020Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 1-241013
2020-20216.25 Ekim 2020Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-051016
2020-20218.7 Kasım 2020Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-152017
2020-20219.22 Kasım 2020Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-262020
2020-202110.29 Kasım 2020Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-072023

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Eşine sinirlenip evi yaktı! Çocuğu hayatını kaybetti
Eşine sinirlenip evi yaktı! Çocuğu hayatını kaybetti
Hayatını kaybetme noktasına geldi!
Hayatını kaybetme noktasına geldi!
Ünlü şarkıcı Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!
Ünlü şarkıcı Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!
İSPARK'a ödediği para şaşırttı!
İSPARK'a ödediği para şaşırttı!
Alanyaspor doludizgin!
Alanyaspor doludizgin!
Alanya seri peşinde
Alanya seri peşinde
Marafona'nın sözleşmesi uzatıldı
Marafona'nın sözleşmesi uzatıldı
Neden 25'inden sonra parladılar?
Neden 25'inden sonra parladılar?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X