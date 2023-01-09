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Alanyaspor-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor muhtemel 11'i

Süper Lig'de zirveya yaklaşmak isteyen Trabzonspor, 18. hafta maçında bu akşam Alanyaspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi bordo-mavililerin tenkik direktörü Abdullah Avcı, sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte Trabzonspor'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...

Giriş: 09.01.2023 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
Alanyaspor-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor muhtemel 11'i
İHA / HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Ligde, deplasmanda oynadığı son 3 maçını kazanamayan Trabzonspor, evinde 6 maçtır kaybetmeyen Alanyaspor karşısında dış sahadaki 100 günlük galibiyet özlemine son vermek için mücadele edecek.

Bordo-mavililerde, cezalı olan Gomez, karşılaşmada forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Marc Bartra ise Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor-Trabzonspor mücadelesi, akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını ise Kamil Çetin ve Candaş Elbil yapacak.

LİGDE 13. RANDEVU

Trabzonspor ile Alanyaspor, Alanya'da yapacakları maçla birlikte ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 12 maçta turuncu-yeşillilerin, bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 3 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 15 gol kaydetti. Alanya'da oynanan 6 karşılaşmada Trabzonspor 2 galibiyet alırken, Akdeniz temsilcisi de 2 kez galip geldi. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11

Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Naci, Djaniny

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