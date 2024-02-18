Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Yerleşik savunmada problemlerimiz devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile evinde 3-3 berabere kalan Alanyaspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, " Her zaman söylediğim gibi yerleşik savunmada halen problemlerimiz devam ediyor” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hafta boyunca savunmasını yaptıkları pozisyonda karşılaşmada hata yaptıklarını belirtti.

"ÇOK ABSÜRD BİR PENALTI VERİLDİ"

Skor ne olursa olsun oynamaya çalışan bir takım olduklarını söyleyen Tekke, “İki farklı yarı var. İlk yarı istediğimize yakın oynamaya çalışan, baskıları iyi yapan, sakin kalan ve avantajlı bir skorla içeri giden bir Alanyaspor vardı. İkinci yarı hiç beklediğimiz gibi değildi. Tamamen oynamaktan vazgeçen ikinci toplarla, kazandığı toplarla oynamaya çalışan bir Alanyaspor vardı. Balotelli değişikliğinden sonra giren oyuncuları bilmiyorduk. Oyuncuların ismi, kalitesi belli. Kırılma anı savunma yaparken çok absürd bir penaltı verildi. Sonrasında hafta boyunca savunmasını çalıştığımız pozisyonda hata yaptık, cezalandırıldık. Son dakikada yediğimiz gole nasip diyebiliriz. Kaybedilmiş 2 puan gibi gözüküyor ama Adana Demirspor ikinci yarıda çok fazla şans yakaladı. Nedeni Sisto’yu değiştirmek zorunda kalışım. Sarı kartı nedeniyle Sisto’yu değiştirdim. Biz oynamaya çalışan bir takımız. Skor ne olursa olsun oynamaya çalışmalıyız. İkinci yarı için aynı şeyi söyleyemem. Bugün ondan vazgeçtik ve hep söylediğim gibi yerleşik savunmada halen problemlerimiz devam ediyor. Bugün bu konuda cezalandırıldık. Önümüzde oynamaya çalışan oyunculardan kurulu Karagümrük maçı var. İnşallah kaybettiğimi iki puanı orada telafi ederiz” diye konuştu.