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18' Cordova, 24' Novais

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

HAKEM: Turgut Doman

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS 2

ALANYASPOR: Ertuğrul, Furkan, Aliti, Efecan, Cordova, Novais, Janvier, Richard, Augusto, C. Eduardo, Yusuf

YEDEKLER: Yusuf, Fatih, Lima, Emirhan, Hadergjonaj, Balkovec, Fer, Oğuz, Sisto, Anderson

TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

KASIMPAŞA: Ali Emre, Winck, Omeruo, Yasin, Ben Ouannes, Aytaç, Saddiki, Hajradinovic, Fall, Ngoy, Nuno

YEDEKLER: Gianniotis, Erol, Sadık, Taylan, Hasan, Gökhan, Yusuf, Selim, Gomis, Bastien

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

Süper Lig'in orta sıralarında yer alan Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa, 5. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşıyor.

Ligde ilk 4 haftada topladığı 6 puanla sekizinci sırada yer alan Corendon Alanyaspor, sıkı savunmasıyla dikkat çekiyor. Bu süreçte Rams Başakşehir, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Pendikspor gibi ekiplerle karşı karşıya gelen Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, kalesinde gördüğü tek golle Süper Lig'in en az gol yiyen 5 takımından biri. REKLAM

Kasımpaşa'da ise hedef, kendi sahasında Trabzon karşısında aldığı farklı mağlubiyetin izlerine silmek. Açılış haftasının ardından aldığı 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile galibiyet özlemi çeken İstanbul ekibi, alacağı 3 puan ile rüzgarı tersine çevirmek istiyor.

İki ekibin arasındaki karşılaşmalarda ise Kasımpaşa'nın üstünlüğü dikkat çekiyor. İstanbul ekibi, 20 karşılaşmanın 11'inde sahadan galip ayrılırken, 7 maç Corendon Alanyaspor'un üstünlüğü ile 2 maç ise berabere sonuçlandı.