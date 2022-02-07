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Alanyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'de son 13 maçının sadece birini kazanan Galatasaray, 28 puanla küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, yeni teknik direktörü Torrent yönetiminde çıktığı 4 lig maçında sadece 1 puan toplayabildi. Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı

07.02.2022 - 09:35 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE: Eğer Pep Guardiola, dün Alanya’da sahaya çıkan iki Guardiolasever hocanın oyununu izleseydi, Atatürk’ün şu vecizesini mırıldanırdı herhalde içinden: “Beni görmek demek, muhakkak yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız bu kâfidir.” Dün sahadaki iki takımdan Pep Guardiola oyununa daha çok benzeyen taraf Alanya’ydı zira. 

  • Dün Galatasaray neredeyse geriden oyun kurmaya her kalkıştığında Alanya pres duvarına çarptı. Berkan-Taylan ikilisiyle birinci-ikinci bölge geçişi sağlanamadı; oysa mevkidaşları Novais-Efkan mükemmele yakın yaptılar o işi. Torrent’in merkezde Berkan-Taylan tipi oyuncuların sayısını minimize etmediği sürece de Farioli’nin Alanya’ya oynattığı oyunu, yani Guardiola’ya öykünen birinci-ikinci bölge pas geçişini sağlaması mümkün değil.

  • ŞANSAL BÜYÜKA: Galatasaray, Alanya’nın bu davetkar futbol anlayışına rağmen öne bile çıkmadı. Koca bir ikinci yarıyı sadece cılız bir Feghouli şutuyla tamamladı. Zaten Kerem, yorulup oyundan düşünce, Galatasaray rakip ceza alanına dürbünle bakmaya başlıyor. Alanya son 27 dakikayı bir eksik oynadı.

  • Galatasaray bundan bir gram yararlanamadı, rakibin bu eksiğinden kaynaklanan en ufak bir fark yaratamadı. Hayret, Galatasaray takımı istese, bu kadar etkisiz, bu kadar çaresiz kalamaz. Galatasaray adına bu maçın tek iyi tarafı, kaleci Pena’nın güven veren oyunuydu. Wilson’un önüne tokatladığı bir topun dışında son derece rahat göründü.

  • AHMET ÇAKAR: Galatasaray içler acısı futbol oynuyor. Bırakın kötü futbolu, mücadele, kuvvet, hiçbir şey yok. Son 20 dakika Alanyaspor 10 kişi kalmışken bile asla maça hakim olamadılar. Tek şansları ilk yarıda yedikleri golden hemen sonra Kerem ile buldukları beraberlik golüydü. 

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