REHA KAPSAL: Takıma bu konuda liderlik yapacak saha dışından içine hazırlayacak şu eldeki kadroda tek gelen Gomis gibi. Yani Gomis'in saha içinde değil dışında da çok fazla mesai vermesi gerekecek. Çünkü Torrent'in bu liderliği yapacak bir teknik adam duruşu olmadığı gibi takımı da disipline edecek, daha coşkulu oynatacak motivasyon becerisi olan bir hoca gibi de görünmüyor.