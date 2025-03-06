Alanyaspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya yarışan sarı- kırmızılılar, Alanyaspor engelini aşarak puan farkını arttırmak istiyor. Futbolseverler kritik mücadele öncesinde maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Alanyaspor- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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Zirve yarışında emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde yoluna yenilgisiz devam eden sarı- kırmızılılar, zorlu Alanya deplasmanında galip gelerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde iki takımın son durumu merak ediliyor. İşte, Alanyaspor- Galatasaray maçına dair detaylar...
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ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Alanyaspor- Galatasaray maçı 9 Mart Pazar günü 20.30'da oynanacak.
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ALANYASPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
GAİN Park'ta oynanacak zorlu mücadele beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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GALATASARAY MUHTEMEL 11
Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen
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OSİMHEN İCARDİ'Yİ GEÇTİ!
Formayı üzerine geçirdiği ilk günden bu yana aidiyet duygusu takdir gören Osimhen; son iki sezonun en golcü oyuncularından Mauro Icardi'yi de geride bıraktı.
Transfer olduğu günden bu yana Galatasaray'ın kaydettiği 50 golün 16'sını atan Osimhen; 4 de asist yaparak toplamda 20 gole direkt katkı sağladı.
Nijeryalı yıldız bu istatistiklerle Galatasaray'ın gollerinin yüzde 32'sini doğrudan atarken, yüzde 40'ına da doğrudan katkıda bulundu.
Osimhen birlikte oynamayı iple çektiği ancak sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Icardi'yi de bu performansıyla geride bıraktı.
2022-23 sezonunda yedinci haftada ilk maçına çıkan Icardi, aynı süreçte Galatasaray'ın gollerinin yüzde 31'ini atarak takımı sırtlamıştı.
2023-24 sezonunda ise Icardi, 25 gol kaydederek Galatasaray'ın gollerinin yüzde 27'sine imza attı ve 8 asist yaparak toplamda 33 gole katkı sağladı.
Bu da Galatasaray'ın 92 golünün yüzde 35'ine denk geldi.
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YUNUS AKGÜN'DEN BÜYÜK FEDAKARLIK!
Sarı-kırmızılı kulüp; altyapısından yetişen milli futbolcuya zam yapmak için bir süredir masadaydı.
Oyuncunun temsilcisinin yurt dışında yaşaması nedeniyle fiziki görüşmeler nadir gerçekleşirken sözleşme yenileme görüşmelerinin uzaması da spekülasyonlara konu oluyordu.
Yunus’un Galatasaray ile yıllık ücret noktasında anlaşamadığı iddiaları ortaya atılırken milli futbolcunun maaş talebi nedeniyle oynamadığı gibi spekülasyonlar da sosyal medyada dillendiriliyordu.
Ajax maçında dizinden sakatlanan ve dizinde esneme ile kapsül içinde kanama meydana gelen Yunus’a ameliyat olması tavsiye edildi.
Operasyon sonrasında sahalara geri dönmesinin uzun süreceğini bilen Yunus ameliyatı sezon sonuna bırakma kararı aldı.
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Alternatif tedavilerle yaklaşık bir ayda sahalara geri dönen milli futbolcu sakatlık önleyici tedbirlerle futbol oynuyor.
Dizindeki kanamanın tekrarlamaması için tedavi süresi uzun tutulan Yunus, Alanyaspor maçıyla birlikte sahalara dönecek.
Son haftalarda yaratıcılık sorunu çeken Okan Buruk ve kurmayları Yunus’un geri dönüşünü dört gözle bekliyor.
Diğer yandan Galatasaraylı idareciler Yunus Akgün’ün mukavelesinde yer alan 14 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini kaldırmak istiyor.
Bu sezon gösterdiği çıkışla Avrupalı devlerin radarına giren milli futbolcudan çok memnun olan Cimbom, Yunus’un uzun yıllar takımda forma giymesini ve bayrak adam olmasını hedefliyor.