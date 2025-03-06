Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve gece saatlerinde sağ olarak bulunan Ece Gürel ile ilgili açıklamada bulundu.

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Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi: "AFAD koordinasyonunda Belgrad ormanında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel şükürler olsun sağ olarak bulundu. 3 Mart tarihinde Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları için olay yerine emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz sevk edilmişti."

"Bu çalışmalara 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçlarımız katıldı. Drone’larla alan araması yapıldı. 24 saat esasına göre yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ece kardeşimiz bugün 01.15’te sarp ormanlık alanda bulundu ve tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum."

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Haberi Görüntüle