Rusya: Macron, en geç 2027'de ortadan kaybolacak ve özlenmeyecek | Dış Haberler

Rusya: Macron, en geç 2027'de ortadan kaybolacak ve özlenmeyecek | Dış Haberler

Medvedev, Rusya’yı Avrupa ve Fransa için tehdit oluşturmakla suçlayan Macron’a sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Macron’un ismini "Micron" şeklinde yazan Medvedev, "Micron’un kendisi bir tehdit oluşturmuyor. Kendisi en geç 14 Mayıs 2027’de sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve özlenmeyecek." görüşünü paylaştı.

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Macron, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın 2030'a kadar ordusunu 40 milyar avrodan fazla harcamayla 3 bin tank ve 300 savaş uçağıyla daha da büyütmeyi planladığını, Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmayı sürdürdüğünü söylemişti.

Rusya Dışişleri: Çelişkili açıklamalar

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesini Avrupa için tehdit olarak nitelendirmesine ilişkin, "Her güç çelişkili açıklamalarda bulunuyor" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya'yı Avrupa için bir tehdit olarak nitelendiren ve Avrupalı müttefiklerini Fransa'nın nükleer koruması altına almayı düşüneceğini söyleyen Macron'u gerçeklerden kopuk olmakla suçladı:

"Her gün bir öncekiyle çelişen, tamamen gerçeklerden kopuk açıklamalar yapıyor. O bir hikaye anlatıcısı."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Eğer ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız." demişti. Barış görüşmelerinin Rusya ile ABD arasında sürdürülmesine karşı çıkan Macron, "Avrupa'nın geleceği Moskova ve Washington'da belirlenemez." ifadesini kullanmıştı.