Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

ALANYASPOR - GALATASARAY

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 20.30

YAYIN: A Spor

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Tzavellas, Coulker, Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

GALATASARAY: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Taylan, Lemina, Belhanda, Jimmy, Sekidika, Onyekuru

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.