Alanyaspor - Fatih Karagümrük: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. 6 hafta sonra kazanan Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri Carlos Eduardo ve Oğuz Aydın kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ev sahibi Alanyaspor mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Ligde 6 hafta sonra kazanan Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri 18. dakikada Carlos Eduardo ile 83. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.
İstanbul temsilcisinin tek golü 90'da Güüven Yalçın'dan geldi.
Alanyaspor bu sonuçla puanını 10'a çıkarırken, Karagümrük 6 puanda kaldı.
Fotoğraflar: İHA