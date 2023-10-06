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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Alanyaspor - Fatih Karagümrük: 2-1 (MAÇ SONUCU) - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Alanyaspor - Fatih Karagümrük: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. 6 hafta sonra kazanan Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri Carlos Eduardo ve Oğuz Aydın kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 22:05 Güncelleme: 06.10.2023 - 22:38
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        Alanya 6 hafta sonra kazandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ev sahibi Alanyaspor mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

        Ligde 6 hafta sonra kazanan Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri 18. dakikada Carlos Eduardo ile 83. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

        İstanbul temsilcisinin tek golü 90'da Güüven Yalçın'dan geldi.

        Alanyaspor bu sonuçla puanını 10'a çıkarırken, Karagümrük 6 puanda kaldı.

        Fotoğraflar: İHA

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