Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        102
        Fenerbahçe
        FB
        99
        Trabzonspor
        TS
        67
        Rams Başakşehir
        İBFK
        61
        Kasımpaşa
        KSM
        56
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor'da başkanlığa yeniden Hasan Çavuşoğlu seçildi - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Alanyaspor'da başkanlığa yeniden Hasan Çavuşoğlu seçildi

        Alanyaspor'da Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Hasan Çavuşoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 20:46 Güncelleme: 07.06.2024 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da Çavuşoğlu yeniden başkan!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında tekrar kulüp başkanlığı için seçildi.

        Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada “13 yıldır Türkiye'de aynı istikrarla başkan ve yönetimi uyum içinde olan yoktur. Biz arkadaşlarımızla beraber devam edeceğiz. Alanyaspor hizmet yeridir. Geçmiş dönem Alanyaspor'da yöneticilik yapanlara teşekkür ediyorum” dedi.

        Corendon Alanyaspor'da 30 Mayıs'ta yapılması planlanan ve çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün yapıldı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu'nda gerçekleşen genel kurul çoğunluk aranmaksızın Divan Kurulu Başkanı seçimiyle başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla gündem maddelerine geçildi.

        REKLAM

        "ALANYASPOR HİZMET YERİDİR"

        Toplantıda açılış konuşması gerçekleştiren kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor'un yönetim tarzına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Başkan Çavuşoğlu, 13 yıldır aynı istikrarla kulüp yönettiklerini belirterek, “Alanyaspor'un gelir kaynakları 10 milyon TL. 10 milyon TL'ye Süper Lig'de ne iş yaparız? Bir tane yerli topçu alabiliriz. Süper Lig'de bu işler parayla dönüyor. 8 yılı bitirdik, 10 milyon TL sabit gelir kaynakları var bu kulübün. Bugüne kadar bu takımı Süper Lig'de nasıl tuttuğumuzu algılayamadılar. Kongre diyorlar, ben her sene kongre kararı alıyorum. Buyurun gelin, yüreğiniz yetiyorsa yönetim oluşturun devredelim. Benimle 13 yıldır yol yürüyen kadroda, yönetimde olan olmayan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsi benim olduğum yerde yürüdüler. 13 yıldır Türkiye'de aynı istikrarlı başkan ve yönetimi uyum içinde olan yoktur. Biz arkadaşlarımızla beraber devam edeceğiz. Alanyaspor hizmet yeridir. Geçmiş dönem Alanyaspor'da yöneticilik yapanlara teşekkür ediyorum. Oraya gelenin herkeste emeği var. Orası emek verme yeri. Önümüzdeki dönem için çalışmalarımıza bugünden itibaren başlayacağız. İnşallah yine Fatih Tekke hocamızla devam edeceğiz. Ben, yönetime yeni katılan senle varız diyen arkadaşlarımıza da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Taraftarlara, Alanyaspor'a emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

        Başkan Çavuşoğlu'nun açıklamasının ardından Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu faaliyet raporunu okudu. Ardından Alanyaspor kulübünün mevcut borcunun toplam 180 milyon 876 bin 155 TL olduğu açıklandı.

        Genel kurulda tek aday olarak seçime giren Hasan Çavuşoğlu oy birliğiyle kulüpte tekrar başkanlığa seçildi. Genel kurulun toplantısının ardından Başkan Çavuşoğlu ve yeni yönetim kurulu toplu fotoğraf çektirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstek parça saldırısında detaylar
        İstek parça saldırısında detaylar
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Avcılar'da kahvehaneyi taradılar! Yaralılar var
        Avcılar'da kahvehaneyi taradılar! Yaralılar var
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Habertürk Anasayfa