Alanyaspor, Cordova'yla yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, forvet oyuncusu Sergio Cordova'yla yollarını ayırdı.

Antalya ekibinden Cordova ile ilgili yapılan açıklamada, "Venezuelalı forvet oyuncumuz Sergio Cordova’nın İsviçre Süper Lig ekiplerinden BSC Young Boys’a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Cordova’ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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