ERMAN TOROĞLU

Dün akşamki maç net olarak şunu gösterdi. Beşiktaş taraftarı bu sene ne Sergen'den ne bu takımdan geçen seneyi beklemesin. Beşiktaş, fizik olarak iyi değildi. Bana söyleyin dün gece hangi Beşiktaşlı iyi mücadele etti? Yok. Peki hangi Alanyalı kötüydü yine yok.

Alanya gayet iyi hazırlanırken;

Beşiktaş çok kötü hazırlanmış. Bu kadar kötü kazanmak zor. Alanya'da bütün futbolcular oyunun içindeydi.

Beşiktaş'ta ise tam tersi.