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Alanyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'a deplasmanda mağlup oldu. Spor yazarları, Alanyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı

21.11.2021 - 11:48 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU

    Dün akşamki maç net olarak şunu gösterdi. Beşiktaş taraftarı bu sene ne Sergen'den ne bu takımdan geçen seneyi beklemesin. Beşiktaş, fizik olarak iyi değildi. Bana söyleyin dün gece hangi Beşiktaşlı iyi mücadele etti? Yok. Peki hangi Alanyalı kötüydü yine yok.

    Alanya gayet iyi hazırlanırken;

    Beşiktaş çok kötü hazırlanmış. Bu kadar kötü kazanmak zor. Alanya'da bütün futbolcular oyunun içindeydi.

    Beşiktaş'ta ise tam tersi.

  • Maçın bir tane pozisyonu var.

    Hakem endirekt vuruş verdi. Tahmin ediyorum Efecan orada ofsayt çıktı. İkinci pozisyonda Vida topa vururken Vida'nın dengesini bozdu.

    Efecan olmasaydı düzgün vururdu diye bir yorum yaptı hakem. Tersi olsaydı ne olurdu merak ettim. VAR ile AVAR pozisyonu çözemedi ki hakemi çağırdı. Yani yükü kendi üzerlerinden attılar.

    Eğer ofsayt çizgisi çekildiğinde Efecan ofsaytsa hakeme söyle direkt başlasın. Çağırmayacaksın niye çağırıyorsun anlamadım. Eğer ilk pozisyonu es geçip Efecan oyuna ve rakibe müdahale ediyor diye çağırdıysa o da ayrı top Vida'dan geliyor. Nereden bakarsanız seyirciyi rahatsız edecek bir poziyon. O zaman ikinci pozisyona çağırıyor.

    İlk pozisyon ofsayt değil gibi gözüküyor.

  • ALİ ECE

    Beşiktaş, haftalardır gol yiyor üstelik akıl almaz hatalar sonucu yiyor. Alanyaspor’un ilk golü adeta Beşiktaş’ın bu sezonki düşüşünü tek bir kareye özet babında sığdıran cinsten bir goldü: Welinton çevresini nasıl taradı, neden oraya gitti, orta yapan Efecan’ın karşısında Vida neden etrafında 30 derece döndü ve ne düşündü? Babacar hiç düşünmedi, altıpastan bomboş golü attı! 

  • Geçen sezon kadrodaki bireysel yeteneklerin toplamından çok daha yetenekli bir takım performansı ortaya çıkartarak övgüleri hak eden Sergen Yalçın hocanın bu sezon eleştirilmesi son derece doğal. Beklentileri kendisi yükseltti ve bu sezon o beklentilerin altında bir teknik direktörlük performansı sergiliyor. Geçen sezon gösterdiği gibi çok daha iyisini yapabilecek bir futbol beyni, bir an önce onunda formsuzluktan kurtulması gerekiyor!

     

  • AHMET ÇAKAR

    Beşiktaş için çok karanlık günler başlıyor. Son yılların en kötü Beşiktaş'ını izledim. Futbol adına her şey sıfır... Baskı yok, güç yok, takım savunması bir amatör takım kadar kötü. Nerede o eski Atiba... Nerede Ghezzal... Kenan Karaman'a bu kadar tahammül niye? Birebir de Welinton ne kadar zayıf bir stoper olduğunu gösteriyor. Takım hem fizik hem mental olarak çökmüş durumda.

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