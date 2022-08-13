Alanyaspor Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Ligin ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Beşiktaş, güçlü Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'a konuk oluyor. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?